Samsung патентует новый вид сканера отпечатков пальцев

Samsung подала патент, в котором описывается способ превратить весь дисплей телефона в считыватель отпечатков пальцев. Текущие считыватели отпечатков пальцев привязаны к одному месту, поэтому они не так удобны. В патенте описывается оптический считыватель и, в частности, отмечается, что его можно применять к складным телефонам. Этот тип датчиков даст приложениям больше свободы в позиционировании интерфейса аутентификации на экране, чтобы он также использовался в планшетах и ​​других устройствах. Вот как Samsung представляет себе считыватель отпечатков пальцев.

В общей сложности для завершения сканирования потребуется около 700 мс, что соответствует оптическому считывателю отпечатков пальцев Synaptics.