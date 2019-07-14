Samsung подала патент на очки AR активируемые рамкой

2019-07-14, Автор - Anna; Продукт - Samsung очки AR ; [45]
Samsung подала заявку в Управление по патентам и товарным знакам США, связанное с ее очками AR. Патент раскрывает пару очков, которые включаются автоматически при раскрытии.

Проектор, расположенный в раме очков, излучает свет на маленький дисплей, расположенный в объективе. Толстые рамы содержат электронику, используемую устройством, которое может содержать процессоры на базе ARM.

Как и более продвинутые AR-гарнитуры, Samsung предполагает, что его проектор будет отображать полупрозрачное изображение, которое появляется над полем зрения пользователя, вероятно, с использованием волновода для дифракции проекции таким образом, что передает трехмерную глубину. Но вместо того, чтобы требовать выделенную кнопку питания, Samsung автоматически включит проектор при открытии одного из храмов рамы и выключит его, когда храм сложен, что экономит энергию в процессе работы.

Хотя патент Samsung не обязательно означает, что он когда-либо будет выпускать очки AR, тот факт, что он исследует практические реализации для носимых волноводных дисплеев обнадеживает.

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