Samsung показала свой вариант автомобиля будущего

Если вы следите за рынком высоких технологий, то должны были заметить, что некоторые крупные производители электроники резко перешли на автомобильный рынок — теперь они производят дисплей для приборных панелей и не только. Но в Samsung пошли дальше, создав на презентации CES 2023 полноценную копию салона автомобиля, который в будущем можно будет использовать во флагманских транспортных средствах крупных производителей. Этот салон выглядит достаточно стильно и дорого, но на самом деле ничего невероятного в нём нет — цифровые приборные панели на рынке есть уже очень давно, как и большие мультимедийные дисплеи. Просто у Samsung свой формат демонстрации технологий — производитель считает, что приборная панель и дисплей мультимедийной системы должен быть единым элементом.

Также производитель продемонстрировал достаточно большие дисплеи для пассажиров заднего ряда, которые позволяют в процессе поездки смотреть какой-то контент или даже играть в видеоигры. Это очень интересное решение на фоне новостей о том, что NVIDIA реализует в автомобилях будущего свою игровую стриминговую платформу. Вероятно, в будущем дисплеи будут играть основную роль в процессе вождения, потому что современные автомобили уже достаточно производительны для демонстрации видео вы высоком разрешении или даже видеоигр. Вопрос скорее в том, когда технологии Samsung доберутся до конечного потребителя, ведь пока что это всё лишь концепт и не более того, а хотелось бы воплотить это в реальность.