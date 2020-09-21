Samsung получила заказ на чип Snapdragon 875 от Qualcomm

Компания Samsung все еще есть проблемы с массовым производством 5-нм чипов, а затем появилась информация о том, что южнокорейская компания может лишиться возможности производить топовый чип по технологии 5-нм для Qualcomm.

Однако теперь есть еще одна новость, которая показывает противоположность прошлого: Qualcomm решила сделать Samsung производителем своего чипа Snapdragon 875.

Компания Samsung будет отвечать за производство чипов Snapdragon 875 для Qualcomm на основе 5-нм архитектуры EUV. Qualcomm должна заплатить Samsung более 884 миллионов долларов США за производство чипов. Это первый случай, когда компания Samsung отвечает за производство всех чипов для Qualcomm, поскольку каждый раз Qualcomm приказывает южнокорейской компании производить только его часть.

Qualcomm Snapdragon 875 будет анонсирован Qualcomm в декабре, как и каждый год, и будет официально запущен на смартфонах с начала 2021 года.