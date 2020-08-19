Samsung получила заказ на чип для IBM на основе 7 нм

Из технической войны между США и Китаем, компания Samsung упрочила лидерство на рынке. Напомним, что Samsung имеет собственные литейные предприятия и тратит большую часть финансов на исследования и разработку микросхем. Это позволило ей получить заказ на 7 нм чип от IBM, которая сегодня объявила о выпуске линейки процессоров.

Новые чипы получили название POWER10 и нацелены на гибридные системы. IBM надеется, что продукты на базе чипов POWER10 будут доступны во второй половине следующего года и ознаменует собой вступление компании в гонку 7 нм процессоров. Напомним, что предыдущая линейка POWER9 предлагала от четырех до 22 ядер на пакет.