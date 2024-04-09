Samsung построит в США завод за 44 миллиардов долларов

Сегодня появилась новая информация о том, что компания Samsung в ближайшее время получит субсидию в размере 6,6 миллиарда долларов для расширения своего завода по производству чипов в Техасе. Этот шаг необходим производителю для расширения своих производственных мощностей, при этом США получает достаточно мощный завод, который будет производить продукцию на территории страны и обеспечивать местных производителей по более привлекательным ценам. Специалисты объяснили, что данная субсидия будет направлена на строительство четырёх объектов — включая один завод по производству чипов стоимостью 17 миллиардов долларов.

Соответственно, лишь часть расходов покрывает сама Samsung, тогда как правительство позволяет снизить расходы на момент производства примерно на 15% от общей суммы. В рамках сделки Samsung удвоит свои инвестиции в США до более 44 миллиардов долларов, что является просто безумными вложениями — ранее Intel вложила в завод 17 миллиардов и это считалось невероятным достижением. Впрочем, эти инвестиции соответствуют инвестициям TSMC, которой также было выделено 6,6 миллиарда долларов в рамках соглашения о расширении производства в США — данный производитель в общей сумме построит в США заводов на 65 миллиардов долларов. Intel также получила субсидию в размере 8,5 миллиарда долларов для расширения своего бизнеса по производству чипов в рамках Америки, так что в будущем производство сможет покрыть потребности данного рынка.
AMD реализовала Ryzen AI для работы на базе Linux…
Ещё на выставке CES 2023 компания AMD объявила о запуске выделенного чипа для обработки задач на базе иск…
TSMC увеличит производство новых процессоров…
В 2023 году у компании TSMC был только один клиент на 3-нм техпроцессе — компания Apple заказала очень мн…
Loongson 3C6000 создали специально для серверов…
Компания Loongson, производитель процессоров из Китая, сообщил об успешном завершении разработки своего п…
AYANEO представила ретро-ПК AM02 Retro Mini на базе AMD Ryze…
Сегодня компания AYANEO официально представила свой новый мини-ПК под названием AM02 Retro Mini, в основе…
Intel 300 оказался слишком слабым процессором…
Новый процессор Intel 300 представляет собой достаточно странную модель в серии настольных процессоров 14…
Qualcomm Snapdragon X Elite демонстрирует прирост производит…
Некоторое время назад мобильный процессор Qualcomm Snapdragon X Elite прошёл целый цикл тестов в составе …
TSMC за январь 2024 года заработала 7 млрд долларов…
Если верить официальному отчёту, выручка компании TSMC только за январь 2024 года составляет 215 миллиард…
Intel Core i9-14900KS будут продавать за 750 долларов…
Если верить информации из сети, процессор Intel Core i9-14900KS должен отправиться в релиз в самое ближай…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor