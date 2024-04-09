Samsung построит в США завод за 44 миллиардов долларов

Соответственно, лишь часть расходов покрывает сама Samsung, тогда как правительство позволяет снизить расходы на момент производства примерно на 15% от общей суммы. В рамках сделки Samsung удвоит свои инвестиции в США до более 44 миллиардов долларов, что является просто безумными вложениями — ранее Intel вложила в завод 17 миллиардов и это считалось невероятным достижением. Впрочем, эти инвестиции соответствуют инвестициям TSMC, которой также было выделено 6,6 миллиарда долларов в рамках соглашения о расширении производства в США — данный производитель в общей сумме построит в США заводов на 65 миллиардов долларов. Intel также получила субсидию в размере 8,5 миллиарда долларов для расширения своего бизнеса по производству чипов в рамках Америки, так что в будущем производство сможет покрыть потребности данного рынка.