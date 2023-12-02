Samsung потратила на мобильные процессоры 7 млрд за год

Расходы компании Samsung на процессоров для смартфонов выросли до того уровня, что корейский гигант вынужден идти на компромисс по функциям, предоставляемым в общей линейке смартфонов Galaxy. Аналитики мобильного рынка заявили, что из-за чрезмерной зависимости от внешних компаний вроде Qualcomm и их процессоров линейки Snapdragon, расходы Samsung только за этот год выросли почти до 7 миллиардов долларов, что в более чем 200 процентов больше, чем расходы на мобильные процессоры в 2019 году. Разработка передовых решений для смартфонов на современных технологических процессах является дорогостоящим предприятием, и, судя по статистике, представленной изданием Revegnus, Samsung демонстрирует всему рынку, что гонка за передовыми технологиями обходится слишком дорого.

В прошлом году Samsung был вынужден оплатить счёт в 7,1 миллиарда долларов за чипы для смартфонов, так как компании-производители чипов берут оплату вперёд за год и контракты на производство обычно расписаны на несколько лет вперёд. И если верить информации инсайдеров, в следующем году расходы на процессоры у компании составят уже 7,7 миллиарда долларов. Именно из-за этого компания и хочет запустить производство собственных процессоров — это позволит существенно сократить расходы на производство чипов, без которых современный рынок смартфонов, конечно же, существовать просто не в состоянии. Но пока что ничего у производителя не получилось и говорить об этом рано.
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