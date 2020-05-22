Samsung представила 50 мегапиксельный датчик камеры ISOCELL GN1

Samsung представила новый датчик камеры ISOCELL GN1, который использует технологию "Dual Pixel". Технология предлагает более быструю автофокусировку и более яркие изображения.

Новый датчик оснащен еще одной технологией "Tetracell" обеспечивающая лучшую съемку при слабом освещении. Качество изображений датчика ISOCELL GN1 соответствует качеству снимков 100 мегапиксельной камеры. Tetracell удваивает размер пикселя датчика изображения до 2,4 мкм и увеличивает светочувствительность в четыре раза.

Благодаря двум новым технологиям, снимки будут более насыщенные и реалистичнее. Компания Huawei, уже использует подобный метод для улучшения изображений при слабом освещении, интересно посмотреть, как будет у Samsung.
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