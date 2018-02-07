Samsung представила The Wall Professional

Массивный модульный дисплей MicroLED и технология 3D Cinema LED. Samsung Electronics примет участие на новых высотах благодаря внедрению «The Wall Professional» - модульного широкоформатного внутреннего дисплея MicroLED, который может простираться до сотен дюймов в размерах, обеспечивая отличные яркость, контрастность и углы обзора.The Wall Professional станет центральным элементом футуристического опыта Samsung (4-S100), который приветствует участников ISE в будущем коммерческого и профессионального взаимодействия. Samsung также представляет множество передовых технологий, включая 3D Cinema LED, который позволяет кинотеатрам предоставлять свежие, привлекательные и незабываемые видеоролики самым важным зрителям.