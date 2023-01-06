Samsung представила дисплей с яркостью 2000 нит

Лет десять назад производители смартфонов довольно активно состязались за возможность выпустить гаджет с дисплеем более высокого разрешения, потом началась борьба за частоту обновления, но на текущий момент всё это уже пройденный этап — дисплеи современных смартфонов добрались практически до своего предела возможностей. Но в компании Samsung решили, что пора выйти за эти пределы и анонсировали новые дисплеи, способные демонстрировать яркость на уровне 2000 нит. Для понимания — на современном рынке есть несколько смартфонов с яркостью в 1200 нит, но они достигаются лишь в специфических условиях, тогда как у большинства смартфонов 800 нит это уже предел. Соответственно, совсем скоро у флагманских смартфонов могут появиться более яркие дисплеи.

Но на самом деле это не изменит ситуацию на рынке кардинальным образом, потому что 2000 нит это пиковая яркость. На деле же смартфон будет работать на той же яркости, что и сейчас, но на улице при ярком солнце система будет повышать на короткий промежуток времени яркость до пика, чтобы вам было удобнее пользоваться устройством. Дело в том, что если бы смартфон постоянно работал на такой яркости, то его батарея умирала бы за пару часов — просто представьте, сколько энергии нужно потратить, чтобы устройство выдавало такую яркость на постоянной основе. Но это приятный шаг в сторону новых дисплеев, так как нужно понимать, что именно Samsung работает в этом направлении и у неё практически нет конкурентов.