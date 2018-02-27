Samsung представила коммерческие решения 5G

Samsung Electronics покажет свои сетевые коммерческие решения 5G на MWC 2018, открывая новые возможности для будущего мобильной связи. Демонстрации, которые планируется провести во время мероприятия на стенде Samsung Networks, будут использовать решения 5G, чтобы продемонстрировать неисследованные возможности обслуживания и бизнес-кейсы.Samsung разработала первые в мире коммерческие решения 5G FWA, которые включают в себя: коммерческие форм-факторы 5G домашних маршрутизаторов (CPE) для внутренних и внешних помещений, 5G Radio Access Network (RAN), состоящие из блока радиодоступа и виртуализованного RAN, а также инструменты и сервисы 3D-радиочастотного планирования на основе AI. Используя собственные технологии и активы, Samsung смогла разработать первые коммерческие 5G-модемы на базе ASIC и mmWave RFIC, позволяющие создавать компактные блоки доступа и CPE.