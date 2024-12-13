Samsung представила конкурента Apple Vision Pro

Вслед за анонсом компанией Google новой операционной системы Android XR, предназначенной для устройств дополненной и виртуальной реальности, Samsung заявила, что уже много лет работает вместе с Google и Qualcomm над созданием этой платформы. Это достаточно интересное заявление, ведь выходит, что у Apple Vision Pro есть конкурент, который тоже давно в разработке и имеет примерно тот же набор функций и возможностей. Более того, компания Samsung представила свою первую гарнитуру дополненной реальности, разработанную специально для Android XR, под кодовым названием Moohan. Устройство оснащено передовыми дисплеями, функцией passthrough (изображения берутся с внешних камер и подаются пользователю на дисплее с наложением дополнительной информации) и поддержкой естественного мультимодального ввода.

Samsung описывает Moohan как передовое устройство, с помощью которого можно исследовать мир через Google Maps, смотреть видео на YouTube или планировать поездки с помощью сервиса Gemini. Интересно, что ассистент Bixby даже не был упомянут в официальном пресс-релизе — его здесь просто не будет, хотя Samsung вроде как вложила в него миллиарды долларов. Кроме того, как и ожидалось, Samsung утверждает, что гарнитура будет лёгкой и эргономичной, обеспечивая максимальный комфорт при использовании в течение длительного времени. Но пока что никаких технических характеристик новинки компания не предоставляет, что немного странно.