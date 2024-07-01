Samsung представила новые дисплеи для iPhone 16 Pro

Согласно информации от инсайдеров, будущие флагманские устройства от компаний Apple и Google будут оснащены новейшими OLED-панелями под названием M14 от компании Samsung. Данные панели, по словам специалистов, знакомых с этим вопросом, заметно ярче и долговечнее текущей лучшей панели, которая используется в смартфоне топового уровня Galaxy S24 Ultra. Согласно информации корейского издания ETNews, подразделение Samsung Display планирует поставить OLED-панель M14 для iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, а также серии Pixel 9 от Google — обе линейки флагманских смартфонов выйдут во второй половине текущего года. Название панели M14 указывает на использование высокопроизводительных материалов в OLED-матрице, но пока что никаких точных деталей относительно этого нововведения нет — производитель скрывает детали по понятным причинам.

Но уже сейчас известно, что OLED M14 будет ярче предшественников и будет иметь более длительный срок службы по сравнению с текущими предложениями OLED-панелей от Samsung Display. При этом базовые модели iPhone 16 будут оснащены теми же панелями M12, которые используются в текущем поколении iPhone 15. Видимо, новая технология всё же достаточно дорогая, чтобы производитель использовал новую панель даже в относительно доступных базовых смартфонах линейки. Это стоит учитывать в будущем при покупке нового флагмана — стоит обращать внимание в том числе на то, какой тип матрицы используется в конкретной модели смартфона.