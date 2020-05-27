Samsung представила новый чип безопасности для мобильных устройств

Samsung обновила свое решение безопасности для мобильных устройств, представив S3FV9RR, чип безопасности второго поколения с Secure Element и улучшенным программным обеспечением безопасности.

Secure Element и улучшенное программное обеспечение являются ключевыми компонентами S3FV9RR, помогающими защитить данные и задачи, такие как загрузка, изолированное хранилище, мобильные платежи и другие приложения. Он предназначен для мобильных устройств и уже готов к использованию в гаджетах, таких как флагманские смартфоны, электронные паспорта и аппаратные кошельки для криптовалют.

При запуске проприетарных приложений на мобильном устройстве аутентификация может быть усилена с помощью RoT. Во время загрузки активируется поэтапная проверка всех компонентов ОС с утвержденными ключами. Этот процесс защищает устройство от любых возможных атак или несанкционированных обновлений ПО. S3FV9RR будет доступен для производителей к третьему кварталу 2020 года.