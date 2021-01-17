Samsung представила новый сенсор камеры ISOCELL HM3 108MP

Samsung первая компания выпустившая 108-мегапиксельный сенсор камеры для смартфона. Samsung продолжает представлять его обновленные варианты. В соответствии с этим компания объявила о выпуске третьего поколения 108-мегапиксельного сенсора - Samsung ISOCELL HM3.

Обновленный датчик камеры HM3 содержит множество обновлений и новых улучшении вывода с точки зрения четкости изображения, динамического диапазона и производительности автофокусировки. Это 1/1,33-дюймовый сенсор, который использует пиксели 0,8 мкм и выполняет объединение пикселей Nonacell 9 в 1 для получения изображений размером 12 МП.
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