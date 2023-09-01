Samsung представила оперативную память объёмом 128 ГБ

«Создавая 32 ГБ по технологическому процессу в 12 нм, мы обеспечили решение, которое позволит создавать модули DRAM объёмом до 1 ТБ, что позволяет нам создавать передовые решения и удовлетворять потребности центров обработки данных, нуждающихся в большем объёме ОЗУ для работы с искусственным интеллектом», — заявили в компании Samsung. Этот технологический прорыв делает новую память оптимальным решением для предприятий, уделяющих особое внимание энергоэффективности, так как теперь для получения необходимого объёма опертивной памяти уже не нужно ставить сто серверов — достаточно использовать около 70. Это существенный удар по потреблению энергии и это позволит сократить расходы на покупку серверов, а также их содержание. Вопрос только в стоимости новых чипов памяти и сроках их запуска в свет — на текущий момент это на самом деле крайне важный момент, который повлияет на покупателей.