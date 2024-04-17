Samsung представила передовую память LPDDR5X

Несколько лет назад компания Samsung представила память LPDDR5X со скоростью передачи данных в 8,5 Гбит/сек, которая на тот момент была самой быстрой в мире. Но технологический прогресс не стоит на месте, и сегодня компания представила ещё более быструю LPDDR5X. Данная память работает на скорости в 10,7 Гбит/сек, превосходя энергоэффективную память LPDDR5T, представленную компанией SK Hynix в прошлом году.Соответственно, производителю удалось добиться повышения производительности на 25% по сравнению с предыдущим поколением, что является вполне естественным приростом на самом деле. При этом стоит понимать, что компания Samsung создаёт эти чипы на технологическом процессе в 12 нм, так что в конечном итоге новые чипы меньше по размеру. Это позволило компании увеличить объём на 30% и выпускать чипы памяти по 32 ГБ.

И, естественно, данная новая память рекламируется для работы в области искусственного интеллекта. На самом деле это вполне логично — для больших языковых моделей требуется много памяти, а значит, чем больше памяти в чипе может произвести компания, тем больше памяти получат графические ускорители от крупнейших компаний. Например, та же NVIDIA явно будет заинтересована в том, чтобы получить более передовые чипы памяти. Но до обычных пользователей эта новинка доберётся очень не скоро, что вполне логично — пользователям настолько быстрая память просто не нужна, так как в рабочих процессах настолько быстрая передача информации не требуется.
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