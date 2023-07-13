Samsung представила передовую память для автомобилей

Компания Samsung Electronics, мировой лидер в области полупроводниковых технологий, сегодня объявил о начале массового производства новой автомобильной универсальной флэш-памяти UFS 3.1, оптимизированной специально для интеграции в передовые информационно-развлекательные системы в автомобилях. Новое решение обладает самым низким потреблением энергии в отрасли, что позволяет автопроизводителям обеспечить более высокую эффективность в процессе работы с транспортным средством. Линейка продукции UFS 3.1 будет представлена в вариантах ёмкостью 128, 256 и 512 гигабайт, чтобы удовлетворить различные потребности клиентов во флагманском и более доступных сегментах транспортных средств.

Также стоит отметить, что передовая линейка позволяет более эффективно управлять зарядом аккумулятора в будущих автомобильных приложениях — например, в электрокарах и беспилотных транспортных средствах будущего, которые будут потреблять больше оперативной памяти и встроенного накопителя для хранения важной информации. Например, модель объёмом 256 ГБ сократила потребление энергии на 33% по сравнению с памятью предыдущего поколения. Модель 256 ГБ также обеспечивает скорость последовательной записи в 700 МБ/сек и скорость последовательного чтения 2000 МБ/сек. Пока что нет информации о том, когда и в каких автомобилях данная память будет интегрирована, но это, вероятно, будет достаточно интересное решение, учитывая современные реалии рынка автомобилей.
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