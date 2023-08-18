Samsung представила проектор Freestyle Gen 2

Первый портативный проектор Samsung Freestyle должен был предоставить потенциальным покупателям внушительный набор возможностей, но на деле он абсолютно разочаровал, да и цена при таких характеристиках оказалась слишком завышенной. Тем не менее, концепция проектора выглядела более чем достойной, так что Samsung приняла решение всё же выпустить и вторую версию продукта. На текущий момент Samsung Freestyle Gen 2 доступен для предварительного заказа за 800 долларов, хотя преданные фанаты могли заметить, что никаких кардинальных изменений в конструкцию производитель вносить не стал. И хотя новинка на 100 долларов дешевле, чем оригинал, проектор всё равно дороже многих других портативных проекторов на рынке.

Кроме того, производитель решил сделать акцент на новую память, которая должна существенно изменить процесс взаимодействия с интерфейсом проектора, потому что ранее проблемы с медленной работой интерфейса были чуть ли не основными при взаимодействии с гаджетом. Но, безусловно, только лишь на ускорении памяти решить все проблемы продукта невозможно — в оригинальном проекторе были проблемы с изображением, подключением внешних источников сигнала и многое другое, но производитель просто не внёс никаких правок. Соответственно, либо пользователи всё равно покупали этот проектор, закрывая глаза на его недостатки, либо же компанию в целом устраивает положение дело и они думаю, что снижение цены повысит уровень продаж — кто знает.