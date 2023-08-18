Samsung представила проектор Freestyle Gen 2

Кроме того, производитель решил сделать акцент на новую память, которая должна существенно изменить процесс взаимодействия с интерфейсом проектора, потому что ранее проблемы с медленной работой интерфейса были чуть ли не основными при взаимодействии с гаджетом. Но, безусловно, только лишь на ускорении памяти решить все проблемы продукта невозможно — в оригинальном проекторе были проблемы с изображением, подключением внешних источников сигнала и многое другое, но производитель просто не внёс никаких правок. Соответственно, либо пользователи всё равно покупали этот проектор, закрывая глаза на его недостатки, либо же компанию в целом устраивает положение дело и они думаю, что снижение цены повысит уровень продаж — кто знает.