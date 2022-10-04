Samsung представила техпроцессы на 2 нм и 1,4 нм

На рынке микрочипов сейчас идет весьма заметная борьба между Samsung и TSMC, в которой, безусловно, побеждает вторая — TSMC произодит лучшие чипы на рынке в плане технологического процесса, так что крупные производители смартфонов и не только заказывают продукцию именно у этой компании. Однако вскоре ситуация может кардинально измениться, когда компания Samsung начнет производить чипы по технологическому процессу в 2 нм. Здесь хотелось бы отметить, что произойдёт это не так уж скоро — на текущий момент компания говорит о запуске производства в 2025 году, но нужно понимать, что это лишь план. А планы в таких вопросах всегда могут меняться, особенно если речь идёт о технологии, которая потенциально может изменить весь рынок пользовательской электроники.

Но это не самая главная новость — куда важнее, что производитель также анонсировал запуск технологического процесса в 1,4 нанометра. Да, это первый раз в истории, когда производитель представляет технологический процесс не с цельным размером, что говорит нам о довольно высоком уровне развития в этом направлении. Кроме того, если сейчас уже идёт речь о 1,4 нанометра, то вполне возможно, что через пару лет после запуска таких процессоров компания представит решение меньше нанометра. Это будет настоящий прорыв и потом не совсем понятно, как производитель будет развиваться в данном направлении, ведь у уменьшения технологического процесса тоже есть свой предел. Будем следить за ситуацией.