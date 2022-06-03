Samsung представила уникальный робот с 5G

Ближайшее будущее принадлежит 5G — производители обещают нам беспроводную виртуальную реальность, дополненную реальность и множество других передовых решений в мире искусственного интеллекта и интернета вещей. До сих пор мы в основном получали более быстрое подключение на наших смартфонах для потоковой передачи контента и просмотра социальных сетей, но Samsung придумала новый вариант использования технологии. Корейский гигант разработал первую частную коммерческую сеть 5G для Naver — другой крупной технологической компании, наиболее известной своей социальной платформой. Новый сервис позволит автономным роботам перемещаться по штаб-квартире Naver в Сеуле, помогая доставлять посылки, кофе и ланч-боксы сотрудникам. Штаб-квартира, называемая просто 1784, начнет работу с 40 роботов, перемещающихся по трем этажам.

К концу года планируется расширить «сотни роботов, путешествующих по всему 36-этажному зданию». Все роботы связаны с облачным сервером, который действует как общий мозг, разгружая большую часть необходимых вычислений с отдельных роботов. Согласно пресс-релизу Samsung, сеть 5G Samsung будет задействовать нейронной сетью, которая соединяет роботов с их облаком, обеспечивая «поддержку десятков тысяч роботов в режиме реального времени». Они также создают общее 3D/HD-отображение, а искусственный интеллект помогает им быстрее учиться и перемещаться по зданию, создавая виртуальное пространство, которое воспроизводит реальный мир. В сети используются радиостанции Samsung Compact Core и 5G, поддерживающие диапазоны частот 4,7 ГГц и 28 ГГц, выделенные корейскими властями для частных сетей. Частные радиостанции 5G включают функцию оптимизированного распределения восходящей линии связи, которая удваивает возможности других коммерческих радиостанций 5G.