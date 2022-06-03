Samsung представила уникальный робот с 5G

К концу года планируется расширить «сотни роботов, путешествующих по всему 36-этажному зданию». Все роботы связаны с облачным сервером, который действует как общий мозг, разгружая большую часть необходимых вычислений с отдельных роботов. Согласно пресс-релизу Samsung, сеть 5G Samsung будет задействовать нейронной сетью, которая соединяет роботов с их облаком, обеспечивая «поддержку десятков тысяч роботов в режиме реального времени». Они также создают общее 3D/HD-отображение, а искусственный интеллект помогает им быстрее учиться и перемещаться по зданию, создавая виртуальное пространство, которое воспроизводит реальный мир. В сети используются радиостанции Samsung Compact Core и 5G, поддерживающие диапазоны частот 4,7 ГГц и 28 ГГц, выделенные корейскими властями для частных сетей. Частные радиостанции 5G включают функцию оптимизированного распределения восходящей линии связи, которая удваивает возможности других коммерческих радиостанций 5G.