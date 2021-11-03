Samsung представит 5-нм чипсет начального уровня

Leakster Ice Universe сообщает, что Samsung работает над новым 5-нм чипом, который будет ниже, чем 1080, и будет нацелен на телефоны начального уровня.

Этот чип будет называться Exynos 1280. Пока нет информации о составе процессора и графического процессора, но это должно быть шагом вниз по сравнению с 1080, который включает четыре ядра Cortex-A78, четыре ядра A55 и Mali G78. Что интересно, это может быть первый 5-нм чипсет начального уровня. Samsung представит Exynos 1280 уже 10 ноября. Также ранее сообщалось, что в этом году Samsung представит три новых чипсета. Одним из них, конечно же, будет графический процессор на базе AMD Exynos 2200, другим будет процессор начального уровня 1280.
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