Samsung представит новый чипсет 12 января 2021 года

Компания Samsung объявила дату релиза нового мобильного чипсета. Ожидается, что им станет Exynos 2100. Exynos 2100 будет построен на 5 нм техпроцессе, как и новый чипсет от главного конкурента Qualcomm. Samsung заявляет, что им удалось исправить все недостатки предыдущего чипа. Компания расскажет о новом чипе на CES 2021 который состоится 12 января 2021 года.

Что касается характеристик, по некоторым данным, в основу чипсета лягут ядра ARM Cortex-X и Cortex-A с конфигурацией 1 + 3 + 4 и графическим процессором Mali-GPU. Одно ядро Cortex-X1 с тактовой частотой 2,91 ГГц. Три ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 2,8 ГГц и четыре ядра Cortex-A55 с тактовой частотой 2,4 ГГц. К сравнению, Exynos 990 SoC имел конфигурацию 2 + 2 + 4.