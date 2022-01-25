Samsung представляет новую интеллектуальную многофункциональную микросхему для защиты платежных карт

Компания Samsung представила новую интеллектуальную многофункциональную микросхему для защиты отпечатков пальцев для биометрических платежных карт, которая сочетает в себе защищенный элемент и защищенный процессор в одном чипе. Это обеспечивает повышенную безопасность по сравнению с текущими решениями, включая существующие решения Samsung и это первый в отрасли чип безопасности «все в одном».

Новая микросхема безопасности — это первое в отрасли комплексное решение для микросхем безопасности, которое считывает биометрическую информацию с помощью датчика отпечатков пальцев, сохраняет и аутентифицирует зашифрованные данные с помощью защищенного от несанкционированного доступа SE, а также анализирует и обрабатывает данные с помощью защищенного процессора. С тремя ключевыми функциями, интегрированными в один чип, S3B512C может помочь производителям карт сократить количество необходимых чипов и оптимизировать процессы проектирования карт для биометрических платежных карт. Благодаря новой встроенной микросхеме безопасности биометрические платежные карты обеспечат более быстрое и безопасное взаимодействие при совершении покупок. Биометрическая аутентификация устраняет необходимость ввода PIN-кода на клавиатуре, а также предотвращает мошеннические операции с утерянными или украденными картами, поскольку подтверждает личность владельца карты с помощью уникального и надежно сохраненного отпечатка пальца.
Комментарии и отзывы Samsung
Первый в мире полимерный 3D-принтер Rocket 1 …
Первый в мире полимерный 3D-принтер Rocket 1 3D-печать сложных конструкций может занять довольно много времени как на полимерном, так и на филаментном…
LG Electronics объединилась с IBM Quantum для продвижения от…
LG Electronics объединилась с IBM Quantum для продвижения отСегодня IBM объявила о том, что LG Electronics присоединилась к IBM Quantum Network для продвижения отрас…
Детская школьный ранец Huawei 9um Smart Positioning со встро…
Детская школьный ранец Huawei 9um Smart Positioning со встроКомпания Huawei представила новую школьную сумку для детей. Продукт, получивший название Huawei 9um Smart…
Гарнитура Arpara 5K Micro OLED VR…
Гарнитура Arpara 5K Micro OLED VRКомпания Arpara создала новую гарнитуру виртуальной реальности, которая представляет собой первую в мире …
Boeing вкладывает деньги в проект электрического воздушного …
Boeing вкладывает деньги в проект электрического воздушного Wisk Aero, стартап электрического воздушного такси, привлек 450 миллионов долларов от Boeing в рамках нов…
Nubia представит VR-гарнитуру, игровой монитор, роутер и Red…
Nubia представит VR-гарнитуру, игровой монитор, роутер и RedДочерняя компания ZTE, компания nubia, готовится к продуктивному 2022 году. На Weibo компания опубликовал…
Создан альянс пакетов Chip-let System Package для расширения…
Создан альянс пакетов Chip-let System Package для расширенияРазвитие ИИ и 5G повысило спрос на полупроводниковые чипы высшего класса. Чтобы расширить критически важн…
Sony подала патент на 3D-сканер, который помещает объекты ре…
Sony подала патент на 3D-сканер, который помещает объекты реПатент Sony на 3D-сканер, который может помещать объекты реального мира в виртуальную реальность, не явля…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor