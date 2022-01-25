Samsung представляет новую интеллектуальную многофункциональную микросхему для защиты платежных карт

Компания Samsung представила новую интеллектуальную многофункциональную микросхему для защиты отпечатков пальцев для биометрических платежных карт, которая сочетает в себе защищенный элемент и защищенный процессор в одном чипе. Это обеспечивает повышенную безопасность по сравнению с текущими решениями, включая существующие решения Samsung и это первый в отрасли чип безопасности «все в одном».

Новая микросхема безопасности — это первое в отрасли комплексное решение для микросхем безопасности, которое считывает биометрическую информацию с помощью датчика отпечатков пальцев, сохраняет и аутентифицирует зашифрованные данные с помощью защищенного от несанкционированного доступа SE, а также анализирует и обрабатывает данные с помощью защищенного процессора. С тремя ключевыми функциями, интегрированными в один чип, S3B512C может помочь производителям карт сократить количество необходимых чипов и оптимизировать процессы проектирования карт для биометрических платежных карт. Благодаря новой встроенной микросхеме безопасности биометрические платежные карты обеспечат более быстрое и безопасное взаимодействие при совершении покупок. Биометрическая аутентификация устраняет необходимость ввода PIN-кода на клавиатуре, а также предотвращает мошеннические операции с утерянными или украденными картами, поскольку подтверждает личность владельца карты с помощью уникального и надежно сохраненного отпечатка пальца.