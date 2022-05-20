Samsung продемонстрирует 3-нм процессорную технологию следующего поколения

Ожидается, что в ближайшее время начнется массовое производство 3-нм техпроцесса GAA, и Samsung, как сообщается, продемонстрирует свою технологию следующего поколения. В течение нескольких месяцев сообщалось, что Samsung начала массовое производство своей 3-нм технологии Gate-All-Around (GAA), превосходящей 4-нм техпроцесс, который использовался для массового производства Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm.

Преимущества 3-нм GAA огромны по сравнению с 5-нм техпроцессом Samsung, и компания заявляет, что он позволяет уменьшить размер до 35 процентов, обеспечивая при этом повышение производительности на 30 процентов и экономию энергии на 50 процентов. Этот 3-нм процесс GAA, вероятно, предназначен для замены 3-нм узла TSMC, но тайваньский производитель долгое время был доминирующей фигурой на мировом литейном рынке. Согласно статистике, представленной TrendForce, TSMC заняла 52,1% мирового рынка литейных изделий в четвертом квартале 2021 года, в то время как Samsung, занявшая второе место, сильно отставала с долей рынка всего 18,3% за тот же период. В предыдущем отчете упоминалось, что корейский производитель боролся со своим 3-нм процессом GAA, поскольку производительность предположительно была хуже, чем у его 4-нм технологии.
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