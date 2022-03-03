Samsung работает над AR гарнитурой для метавселенной, чтобы конкурировать с Apple и Google

Во время своего посещения выставочного стенда Samsung на Mobile World Congress 2022, генеральный директор компании Хан Чжон Хи намекнул на возвращение к запуску гарнитуры расширенной реальности, которая будет совместима с платформой метавселенной.

Пока нет ни слова о том, когда появится безымянная гарнитура дополненной реальности от Samsung, прошло три года с тех пор, как корейский гигант представил носимое устройство с креплением на голову. Предыдущие усилия компании заключались в запуске продуктов под брендами Odyssey и Gear VR. Ранее Samsung критиковали за недостаточное внимание к категории гарнитур AR по сравнению с Apple. Вместо этого Samsung вложила больше ресурсов и усилий в разработку складных смартфонов, тогда как, по слухам, даже Google работает над гарнитурой дополненной реальности. У компании все еще есть шанс догнать своих конкурентов. Судя по всему, разработать гарнитуру смешанной реальности далеко не просто: Apple, отложила выпуск своей гарнитуры AR к 2023 году из-за перегрева и проблем с программным обеспечением.
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