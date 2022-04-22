Samsung работает над гарнитурой Galaxy VR

Похоже что, Samsung добилась достаточного прогресса, чтобы выпустить гарнитуру Galaxy VR. Новая заявка на товарный знак от корейской технологической компании показывает, что она работает над гарнитурой виртуальной реальности. Samsung присоединится к классу брендов, которые разрабатывают или имеют такие продукты, включая Google, Apple и Meta.

Гарнитуры Samsung Gear VR были первыми продуктами Samsung, когда компания вышла на рынок виртуальной реальности. Похоже, что компания инвестирует в дальнейшее развитие функциональности виртуальной реальности с выпуском гарнитуры Galaxy VR.

Последняя заявка на товарный знак была подана 30 марта 2022 году во всемирное ведомство интеллектуальной собственности (ВОИС). Еще одна заявка Samsung с таким же названием была прослежена до 2018 года в Австрии. Были признаки того, что Samsung уже некоторое время работает над гарнитурой Galaxy VR. Еще в феврале во время Mobile World Congress генеральный директор Samsung Хан Чжон Хи намекнул на устройство виртуальной реальности. Последняя заявка на товарный знак может указывать на скорый запуск гарнитуры Galaxy VR.
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