Samsung работает над гарнитурой Galaxy VR

Гарнитуры Samsung Gear VR были первыми продуктами Samsung, когда компания вышла на рынок виртуальной реальности. Похоже, что компания инвестирует в дальнейшее развитие функциональности виртуальной реальности с выпуском гарнитуры Galaxy VR.
Последняя заявка на товарный знак была подана 30 марта 2022 году во всемирное ведомство интеллектуальной собственности (ВОИС). Еще одна заявка Samsung с таким же названием была прослежена до 2018 года в Австрии. Были признаки того, что Samsung уже некоторое время работает над гарнитурой Galaxy VR. Еще в феврале во время Mobile World Congress генеральный директор Samsung Хан Чжон Хи намекнул на устройство виртуальной реальности. Последняя заявка на товарный знак может указывать на скорый запуск гарнитуры Galaxy VR.