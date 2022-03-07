Samsung работает над концептуальным телефоном серии Galaxy Z

В середине 2021 года Samsung Electronics подала 66-страничный патент под названием «Электронное устройство, содержащее гибкий дисплей» для телефона со складным P-образным дисплеем. Этот патент был обнародован 20 января 2022 года, после чего LetsGoDigital совместно с дизайнером Джермейном Смитом создали несколько рендеров, показывающих, как будет выглядеть конечный продукт.

В сложенном состоянии устройство имеет форм-фактор, очень похожий на обычный смартфон, с той лишь разницей, что верхний левый край его дисплея заходит на всю заднюю часть.

А вот в развернутом виде дисплей принимает весьма нетрадиционную П-образную форму. Чтобы сделать это возможным, в боковую часть рамы под складным экраном была встроена оригинальная петля. Он выглядит достаточно прочным, чтобы избежать поломки, если пользователь случайно согнет его слишком сильно. А еще есть сам экран, сделанный из UTG (ультратонкого стекла), которое в настоящее время является стандартным для складных телефонов Samsung.
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