Samsung работает над новым планшетом Galaxy Tab S6 Lite с S Pen и зарядкой 15 Вт

Два года назад Samsung выпустила Galaxy Tab S6 Lite, а сегодня стало известно что компания работает над новыми моделями той же серии. Новая версия Galaxy Tab S6 Lite была замечена на различных веб-сайтах сертификации. Теперь тот же самый планшет, был только что обнаружен в базе данных FCC. Этот вариант имеет номер модели SM-P613 и отчет подтверждает, что он поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi.

Еще один аспект, подтвержденный веб-сайтом сертификации FCC, это поддержка S Pen. Предстоящий планшет южнокорейского технологического гиганта, по-видимому, также будет поставляться с зарядкой мощностью 15 Вт. К сожалению, это вся информация, которую удалось найти на сайте. Хотя у нас есть некоторые предыдущие отчеты, которые намекают на некоторые из его возможных спецификаций. Согласно первоначальному отчету, Samsung Galaxy Tab S6 Lite будет оснащен процессором Qualcomm с поддержкой 5G.

Ожидается, что планшет будет работать на Android 12 и иметь 4 ГБ оперативной памяти.