Samsung работает над новым планшетом Galaxy Tab S6 Lite с S Pen и зарядкой 15 Вт

Еще один аспект, подтвержденный веб-сайтом сертификации FCC, это поддержка S Pen. Предстоящий планшет южнокорейского технологического гиганта, по-видимому, также будет поставляться с зарядкой мощностью 15 Вт. К сожалению, это вся информация, которую удалось найти на сайте. Хотя у нас есть некоторые предыдущие отчеты, которые намекают на некоторые из его возможных спецификаций. Согласно первоначальному отчету, Samsung Galaxy Tab S6 Lite будет оснащен процессором Qualcomm с поддержкой 5G.
Ожидается, что планшет будет работать на Android 12 и иметь 4 ГБ оперативной памяти.