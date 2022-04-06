Samsung работает над «уникальным» процессором Exynos для своей линейки Galaxy

Президент Samsung Mobile объявил, что Samsung работает над «уникальным» чипсетом для линейки смартфонов Galaxy. Хотя имеется ограниченная информация о заявлении исполнительной власти, есть несколько вопросов, которые остаются без ответа в отношении этого события. Было много шума вокруг Exynos 2200 и того, как его графический процессор Xclipse 920, основанный на архитектуре AMD RDNA2, встряхнет отрасль. К сожалению, это было не так, и согласно заявлению, цель Samsung — разработать «уникальный» процессор для линейки устройств Galaxy. Заявление расплывчатое и оставляет больше вопросов, чем ответов.

Президент Samsung не рассказал, будет ли будущий нестандартный чип соответствовать брендингу Exynos. Еще один вопрос, который стоит задать, заключается в том, будет ли Samsung продолжать использовать высокопроизводительные и маломощные ядра Cortex от ARM или же корейский гигант намеревается возродить ядра Mongoose, от которых он отказался некоторое время назад? Поскольку этот чипсет предположительно будет отличаться от любого другого предложения на рынке, вышеупомянутые вопросы помогут выделить его, наряду с улучшениями производительности и энергоэффективности.
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