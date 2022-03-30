Samsung раскрывает идею дизайна One UI 4

Samsung предлагает заглянуть за кулисы того, как был разработан One UI 4.0. Основные цели заключались в том, чтобы интерфейс был интуитивно понятным и безопасным, а пользователям было легко выражать свои мысли. One UI 4 начинается с цветовой системы, которая была сосредоточена на очистке внешнего вида. Цвет применяется к наиболее важным элементам, все остальное остается монохромным. В системе есть три группы цветов: основные, функциональные и цвета приложения.

До One UI 4.0 в интерфейсе использовались немного разные цвета для обозначения одного и того же. Версия One UI 4.0 объединила их согласованным образом для создания функциональных цветов, например, красный означает «остановить», «отклонить», «удалить» и так далее.

Команда также подумала о том, как изменить дизайн приложений One, чтобы они лучше соответствовали потребностям разных людей. Например, это было основной идеей редизайна приложений «Погода» и «Календарь». Некоторые пользователи хотят проверить текущую погоду, другие хотят знать, какая погода будет в течение дня. Ранее эта информация была смешана, но разделена на отдельные представления для последней версии Samsung UX.

Основная цель One UI 4.0 заключалась в том, чтобы дать пользователям гарантии соблюдения их конфиденциальности. В строке состояния отображаются индикаторы конфиденциальности, чтобы предупредить вас, когда приложение использует вашу камеру, микрофон и другие функции. На панели разрешений отображается статистика о том, какие приложения использовали какие разрешения и как часто, а также предлагается возможность отозвать их.

One UI 4.0 оправдывает свое название, применяя один и тот же визуальный язык к различным продуктам под брендом Galaxy — от телефонов до планшетов, от смарт-часов до ноутбуков. Правильно настроить темный режим было сложно, поскольку он должен был сбалансировать визуальный комфорт с сохранением внешнего вида приложений.

Самовыражение также было важным фактором. Интерфейс использует цветовую систему Android 12 Material You для извлечения пяти цветов из ваших обоев и оформления пользовательского интерфейса приложения с их помощью.

Samsung также создала Emoji Pair, которая объединяет пару смайликов на случай, если один из них не совсем передает ваши эмоции.
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