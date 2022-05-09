Samsung раскрывает подробности о планах 6G

Смартфоны 5G становятся все более популярными, поскольку многие сети теперь предлагают покрытие 5G, Samsung опубликовала некоторые подробности о своих планах на 6G. Samsung заявила, что 6G может быть в 50 раз быстрее, чем 20 Гбит/с 5G, то есть около 1 терабита в секунду (Тбит/с).

Наряду с выпуском официального документа о спектре 6G Samsung также освещает результаты своих исследований в отношении некоторых технологий-кандидатов 6G, в частности, в отношении связи в субтерагерцовом диапазоне, реконфигурируемой интеллектуальной поверхности (RIS), дуплекса с перекрестным разделением каналов (XDD), полного дуплекса, искусственного интеллекта. интеллектуальная (AI) компенсация нелинейности (AI-NC) и энергосбережение на основе AI (AI-ES). Субтерагерц считается кандидатом на спектр для связи 6G, который, как ожидается, будет поддерживать скорость передачи данных до 1 терабит в секунду (Тбит/с), что в 50 раз быстрее, чем 20 Гбит/с в сетях 5G. Samsung успешно продемонстрировала скорость передачи данных 6 Гбит/с на расстоянии 15 метров в помещении в июне 2021 года, 12 Гбит/с на расстоянии 30 метров в помещении и 2,3 Гбит/с на расстоянии 120 метров вне помещения в следующем году. RIS может улучшить резкость луча и может направлять или отражать беспроводной сигнал в нужном направлении с использованием поверхности из метаматериала. Это может уменьшить потери при проникновении и блокировку высокочастотного сигнала, например, миллиметрового диапазона. Компания Samsung продемонстрировала, что их технология линз RIS может увеличить мощность сигнала в четыре раза и диапазон управления лучом в 1,5 раза.