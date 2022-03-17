Samsung рассматривает метавселенную как область будущего роста

Южнокорейский технологический гигант Samsung рассматривает метавселенную и робототехнику в качестве ключевых областей своего внимания, поскольку он ищет новые возможности для роста для будущих ставок. Одновременно Samsung также стремится укрепить свой финансовый портфель за счет приобретений в секторах искусственного интеллекта, 5G и автомобильной электроники. На этой неделе Samsung представила свое долгосрочное видение компании на общем собрании акционеров, чтобы развеять опасения по поводу отсутствия новых двигателей роста, которые сказываются на цене ее акций.

Как сообщается, Samsung Electronics распространила информацию о том, что планирует должным образом окунуться в метавселенную, поскольку аналитики начинают указывать на отсутствие будущих двигателей роста как на причину вялых результатов акций компании. Некоторые даже заявили, что Samsung небрежно готовилась к будущему по сравнению со своими конкурентами, поскольку она не стремилась к каким-либо значительным приобретениям с 2016 года, когда она приобрела Harman, американского производителя электронных систем, за 8 миллиардов долларов.
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