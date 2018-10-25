Samsung разрабатывает складные дисплеи для ноутбуков

Если вы с нетерпением ждете того, чтобы получить доступ к складному телефону Samsung Galaxy X, для вас есть замечательная новость. Ли Мин По сказал: «Подобно складным смартфонам, Samsung сотрудничает с производителями дисплеев для разработки ноутбуков со складными дисплеями, которые не просто просто складываются и выходят, но создают новую ценность и пользовательский опыт, в условиях меняющихся рыночных тенденций для ноутбуков»

Складные экраны могут означать новую эру эволюции ноутбуков 2-в-1 , которые в настоящее время опираются на шарниры, могут вращаться на 360 градусов. Проблема с таким дизайном всегда была клавиатура, которая остается под пальцами при удержании устройства в ориентации планшета. Складные экраны могут приводить в действие совершенно новые конструкции для ноутбуков 2-в-1 - особенно экраны с сенсорными клавишами. Подумайте о книге Lenovo Yoga Book C930 , но только с одним большим дисплеем. За счёт складного дисплея ноутбук можно сделать более компактным для удобной работы в дороге. Samsung еще не раскрывает ничего о своих планах и о том какие компании работают над этим проектом, но мы не сильно удивимся, увидев в ближайшие годы совершенно новый вид гибридного ноутбука.