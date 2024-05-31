Samsung реализует в Galaxy Ring крайне удобную функцию

Пользователи, которые следят за рынком высоких технологий знают, что компания Samsung частично представила своё первое умное кольцо, названное Galaxy Ring, в феврале текущего года на выставке MWC 2024, а полноценная презентация ожидается в июле на следующем мероприятии Galaxy Unpacked. Благодаря многочисленным инсайдерам на просторах интернета уже есть предостаточно информации о данном устройстве, но сегодня поставщики секретных данных поведали нечто действительно уникальное. В рамках изучения кода APK-приложения Samsung Find инсайдерам удалось выявить функцию, которую производитель планирует реализовать на момент релиза. Суть в том, что в нём будет режим Lost, который позволит заставить кольцо мигать, чтобы его было проще найти. Для этого Galaxy Ring будет использовать светодиод, который интегрирован в корпус. Как только вы активируете данный режим, приложение Samsung Find сообщит вам, удалось ли ему заставить кольцо мигать или оно не смогло установить с ним связь.

Это даст понимание о том, находится ли кольцо в радиусе действия приложения или же оно расположено за его пределами. Кроме того, режим Lost также позволит заблокировать учётную запись пользователя в системе Samsung через приложение Samsung Find, чтобы никто другой не смог использовать кольцо или получить доступ к вашей информации в случае его утраты. Это будет шаг вперёд по сравнению с основным конкурентом Samsung — компанией Oura и её кольцами. При попытке сопряжения с новым устройством кольца Oura переходят в режим Restricted, который заставляет приложение Oura предложить вам сбросить кольцо до заводских настроек. К сожалению, эта процедура стирает все данные и это не очень удобно.
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