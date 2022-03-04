Samsung собирается превзойти гиперэкран LG Mercedes EQS с собственной технологией OLED-дисплея

Samsung начала разработку собственной технологии OLED-дисплеев с двумя стеками, чтобы противостоять технологическим достижениям LG в этой области. Названная T-серией для тандема, новая технология Samsung с двумя стеками OLED обеспечит гораздо более длительный срок службы, подходящий для автомобильных устройств.

Два слоя OLED, нанесенные в тандеме, обеспечивают удвоение яркости дисплея, а также четырехкратное увеличение срока службы экрана, особенно когда речь идет о быстро изнашивающихся синих диодах. Срок службы OLED-дисплеев с двойным стеком составляет не менее 10 лет, в течение которых гарантированно не появится страшное явление выгорания, в отличие от нынешних OLED-дисплеев с одним стеком в телефонах, которые обычно заменяются каждые несколько лет. Это делает ее более подходящей технологией для устройств с более длительным жизненным циклом, таких как планшеты, ноутбуки, мониторы и автомобили.