Samsung создала камеру для смартфонов с 5-кратным оптическим зумом

Подразделение концерна Samsung компания Samsung Electro-Mechanics (SEM) разработала фирменный модуль для фотокамер смартфонов, обладающий функционалом 5-кратного оптического зума. Новинка прошла испытания и отправлена в серийное производство. Ожидается, что первый модуль будет установлен на новой серии планшетофонов Galaxy Note, которые планируются к презентации на август-сентябрь 2019 года.

Важнейшим достоинством новых модулей является компактность - его толщина составляет всего 5 мм. Новые модули не будут выступать над поверхностью смартфонов, как это было у предыдущего сенсора с 2-кратным зумом, толщина которого составляла 6 мм. В конструкции модуля предусмотрена установка светопреломляющей призмы аналогично Huawei P30 Pro. Однако зум-объектив получил не круглую, а квадратную форму.

Предполагается, что в новом модуле использованы разработки израильской компании Corephotonics, специализирующейся на камерах для смартфонов, которая была приобретена Samsung в начале года за 155 млн долларов. Ранее Corephotonics разрабатывала модули с 5- и 10-кратным увеличением для компании Oppo.

В связи с тем, что маркетинговая политика Samsung в последнее время предполагает установку новых разработок не на флагманы, а на смартфоны среднего ценового сегмента, новый модуль первым может получить не Galaxy Note 10, а иной смартфон. Презентация мобильного устройства с инновационным модулем запланирована на вторую половину 2019 года.