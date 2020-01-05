Samsung создала прототип 3-нм техпроцесса

Samsung удалось создать прототип первого 3-нм техпроцесса. И теперь новая цель для Samsung - стать производителем полупроводников номер один в мире к 2030 году.

3 нм техпроцесс основан на технологии Gate All Around (GAAFET), которая отличается от отраслевого стандарта FinFET. Это изменение в технологии уменьшает общий размер кремния на 35%, а также потребляет на 50% меньше энергии. Это позволяет увеличить производительность на 33% по сравнению с 5 нм процессом FinFET.

Конструкция построена на четырех сторонах канала, что обеспечивает уменьшение утечки энергии. Это улучшает контроль над каналом, что является фундаментальным шагом при сжатии узла процесса и обеспечивает более эффективную конструкцию транзистора в сочетании с общим меньшим размером узла, это огромный скачок производительности на ватт по сравнению с 5 нм процессом FinFET.