Samsung создаст первую игру с поддержкой HDR10+

Компания Samsung и разработчик видеоигр под названием Nexon объявили о партнёрстве с целью предоставить возможность аудитории поиграть в первую игру с поддержкой HDR10+ на персональных компьютерах под управлением операционной системы Windows. Игра получила название The First Descendant и она будет представлена в условно-бесплатном формате, а открытое бета-тестирование должны запустить 19 сентября для всех желающих. Стоит напомнить, что стандарт HDR10+ был создан компанией Samsung ещё в 2018 году, тогда как всем желающим производителям и разработчикам контента он стал доступен только в 2021 году. Основное его преимущество заключается в добавлении метаданных к сигналу HDR10 для обеспечения более низкого времени взаимодействия между ПК, экраном и программным обеспечением.

За счёт этого производителю удалось синхронизировать кадры в системе и на экране, что крайне положительно сказывается на игре в шутеры и не только. Важно понимать, что для того чтобы наслаждаться контентом в формате HDR10+, вам понадобится оборудование, соответствующее стандарту HDR10+, и игры, которые его поддерживают. Кроме того, ваша видеокарта должна иметь драйвер с поддержкой HDR10+. Но основная проблема данного формата в том, что нет игр, которые поддерживают передовую технологию, так что даже если у вас есть очень дорогой монитор и производительный ПК, то поиграть просто не во что. Samsung решила это изменить и теперь запустит в Китае новую условно-бесплатную видеоигру.