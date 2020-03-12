Samsung строит новые заводы

Компания Samsung длительное время разрабатывает процессоры для различных компаний, тем самым позволяя им получать современные технологии за вполне разумные деньги. Однако сейчас компания сделала настоящий прорыв — она планирует начать производство процессоров по 5-нанометровому техпроцессу. Это позволит без труда ускорить развитие смартфонов и прочих мобильных продуктов, которые сейчас просто стоят на месте и никуда не двигаются. С новыми технологиями уменьшится потребление энергии, будет больше различных функций и возможностей, которые позволят сделать гаджеты еще более удобными в повседневной жизни. И это действительно круто, так как заводы для производства новых процессоров уже строятся и при очень активно.