Samsung уделала Intel на рынке микрочипов

Samsung удалось добиться заметных успехов в полупроводниковой промышленности — в настоящее время компания является крупнейшим производителем микросхем в мире по выручке во втором квартале этого года, опередив отраслевого гиганта Intel. Да, вы все правильно прочитали — во втором квартале 2021 года южнокорейскому технологическому гиганту удалось обогнать Intel и стать ведущим производителем микросхем в мире по размеру выручки. Более того, по мнению аналитиков, в ближайшее время ожидается сохранение этих позиций. За этот период известный производитель микросхем памяти заработал 22,74 триллиона вон (примерно 19,7 миллиардов долларов США). Между тем, Intel удерживала первое место на протяжении большей части последних трех десятилетий, уступая южнокорейскому бренду только в 2017 и 2018 годах, во время бума продаж микросхем памяти.

На прошлой неделе Samsung представила свой финансовый отчет, в котором также сообщалось, что общая операционная прибыль во втором квартале выросла на 54% в годовом исчислении. Примечательно, что компания объяснила свою высокую производительность более высокими, чем ожидалось, ценами на чипы DRAM и NAND из-за неудовлетворенного спроса во время пандемии. Значит, в обозримом будущем производитель вполне может потерять лидерство на рынке, так как на текущий момент чипы памяти не пользуются таким спросом, как ранее. Но ситуация получилась достаточно интересная, особенно если учитывать, что Intel была лидером на протяжении тридцати лет.
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