Samsung успешно завершила разработку 5-нм процессора

Samsung успешно завершила разработку процессора нового поколения EUV 5-нм.

Samsung утверждает, что 5-нм процессор обладает на 25% лучшей эффективностью логической области при снижении энергопотребления на 20% или производительности примерно на 10% при том же энергопотреблении. Процессор основан на том же процессе литографии EUV и будет производиться на литейном заводе Samsung в Хвасонге. В дополнение к 5-нм, Samsung также работает над 6-нм чипами на основе EUV в сотрудничестве с некоторыми из своих клиентов.