Samsung установит Exynos 2300 в свой флагман

Примерно год назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Samsung планирует использовать процессоры своего собственного производства в некоторых флагманских смартфонах. Вскоре после этого оказалось, что на самом деле их процессоры не такие уж производительные, как говорило руководство компании, и тогда Samsung приняла другое решение — появились данные, что от Exynos 2300 вовсе отказались в пользу процессоров компании Qualcomm. Это весьма грустно для такой крупной компании, но в целом ситуация более чем ожидаемая, так как никто не будет покупать флагман на Exynos 2300, если есть такой же флагман на более производительном процессоре. В этом плане Samsung поступила мудро, но теперь появились новые данные, что производитель всё же передумал ещё раз.

Если верить инсайдерам, процессор Exynos 2300 будет использоваться на некоторых смартфонах в определённом регионе. Скорее всего, речь идёт о флагмана Galaxy S23, который должны показать в ближайшем будущем. И, видимо, на крупных рынках данный смартфон будут продавать на процессорах компании Qualcomm, тогда как на рынка, где присутствие компании более незначительное, компания будет работать над экспериментом со своим собственным чипом. Это звучит немного странно, но на самом деле реализация плана более или менее адекватная. Вопрос только в стоимости такого флагмана, ведь если он слабее оппонента, то и цена должна быть ниже. Будем следить за новостями и расскажем вам все детали.