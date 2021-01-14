Samsung увеличивает цены на CMOS-сенсоры на 40%

Samsung - один из ведущих производителей датчиков изображения для смартфонов, составляющий серьезную конкуренцию Sony. Южнокорейский гигант является второй по величине компанией в мире по поставкам датчиков изображения CMOS.

Однако из-за серьезной нехватки датчиков изображения на рынке Samsung, как сообщается, увеличила цены примерно на 40 процентов. И не только Samsung сделал это, поскольку другие поставщики датчиков изображения также повысили цены примерно на 20 процентов. Также компания Samsung планирует сократить часть производственных мощностей DRAM, поскольку хочет гарантировать, что чипы CMOS Image Sensor доступны в необходимом количестве для клиентов.
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Samsung увеличивает цены на CMOS-сенсоры на 40%

Samsung - один из ведущих производителей датчиков изображения для смартфонов, составляющий серьезную конк...
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