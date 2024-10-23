Samsung уже создаёт второе поколение кольца Galaxy Ring

Совсем недавно компания Samsung официально представила своё новое умное кольцо под названием — устройство быстро привлекло внимание за счёт интересных технологий, стильного дизайна и привязки к фирменным сервисам компании. Это был первый продукт Samsung в данной категории и хотя прошло совсем немного времени с момента запуска первого кольца, Samsung, по данным инсайдеров, уже работает над следующим поколением гаджета. По данным специалистов, новый патент Samsung описывает кольцо с возможностью изменения размера корпуса, что станет важным шагом к повышению удобства и пользовательского опыта, потому что сейчас кольцо нужно очень аккуратно подбирать под размер пальца. Также эта функция позволит автоматически подстраивать размер кольца без потери набора функций и обеспечит комфортное ношение на протяжении всего дня, что в случае с кольцом действительно важно.

Подбор идеального размера для умных колец зачастую вызывает сложности, поскольку слишком плотная или слишком свободная посадка может негативно сказаться на точности отслеживания частоты сердечных сокращений, например. Чтобы решить эту проблему, Samsung в новом патенте предлагает использовать два типа материалов — внутренняя сторона гаджета будет изготовлена из эластичного материала, который сможет менять форму в зависимости от давления и размера пальца. Дополнительная поддерживающая система обеспечит сохранение формы, тогда как внешне кольцо будет совершенно обычным.
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