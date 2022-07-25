Samsung выпустила первые чипы по 3-нм техпроцессу

Оставаясь верным своему графику поставок, Samsung начала поставлять клиентам первую партию 3-нм чипов GAA. Корейский гигант провел церемонию, чтобы отметить эту веху, и в процессе компания обошла TSMC и стала первым производителем 3-нм чипов. Церемония прошла в кампусе Хвасон в Кёнгидо, на мероприятии присутствовали различные руководители и политики Samsung. Хотя у Samsung есть планы по массовому производству 3-нм чипов GAA для производителей смартфонов, первая партия не предназначена для Qualcomm и других компаний. Вместо этого первоначальная поставка будет предназначена для майнеров криптовалюты, а новый 3-нм GAA вводит новый порог эффективности, значительно снижая энергопотребление.

Мы ожидаем, что Samsung будет использовать свою 3-нм технологию GAA для массового производства грядущего Exynos 2300. Помимо этого, существует вероятность того, что эта технология будет использоваться для массового производства грядущего Snapdragon 8 Gen 2 для линейки Galaxy S23. Кроме того, Qualcomm потенциально может присоединиться к производству, но только в том случае, если у TSMC возникнут проблемы с выходом собственной 3-нм технологии. Говорят, что Samsung подготовила образцы для производителя чипсетов из Сан-Диего на случай, если Qualcomm разместит заказ у корейского производителя. Что касается крупнейшего конкурента Samsung в области полупроводников, TSMC, как сообщается, начнет массовое производство собственного 3-нм техпроцесса в конце этого года. Ожидается, что Apple получит первые поставки своих чипсетов M2 Pro и M2 Max для обновленного семейства MacBook Pro и других продуктов.
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