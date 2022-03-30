Samsung выпустила портативный проектор Freestyle

Компания Samsung только что выпустила свой новый портативный проектор премиум-класса Samsung Freestyle.

Южнокорейский технологический гигант впервые представил портативный проектор Freestyle на выставке CES 2022 еще в январе. Хотя это не просто проектор, он также может выступать в качестве интеллектуального динамика или устройства освещения. Компания создала этот продукт, ориентированный на более молодую аудиторию, которым нужен проектор, который можно использовать в дороге предлагая различные функции. Samsung Freestyle способен проецировать от 30 до 100 дюймов. Он весит всего 800 грамм, поэтому его легко носить с собой.

Он имеет всенаправленный звук на 360 градусов со встроенным динамиком. Устройство также может быть преобразовано в источник окружающего света с призматическим световым эффектом благодаря полупрозрачной крышке объектива. Он даже голосовые помощники Samsung Bixby и Amazon Alexa. Другие функции включают в себя поддержку Airplay 2, порт Micro HDMI, родное разрешение 1920 x 1080p, поддержку HDR10 и дополнительный водонепроницаемый и нецарапающийся чехол.