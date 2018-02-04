Samsung вводит массовое производство для Cryptocoin mining ASIC

По сообщениям, компания Samsung заключила контракт с китайской фирмой по производству сборочных ASICs Bitcoin, объем производства которой уже начался в январе.Согласно отчету на южнокорейском веб-сайте The Bell, Samsung начала производство ASIC для разработки Bitcoin для неназванной китайской компании. Новые заказы на решения для криптовалютной добычи стали новым шагом для будущего роста прибыли Samsung, в отчете приводятся источники неопределенной компании.Bitmain Technologies, Canaan Creative и Ebang Communication в настоящее время являются ведущими китайскими поставщиками решений для разработки биткойнов. По сообщениям, как Bitmain, так и Canaan сотрудничают с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) для производства микросхем.