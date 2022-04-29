Samsung заявляет, что будущие производственные узлы будут сданы вовремя

Несмотря на слухи как о производственных проблемах, так и о задержках узлов, Samsung заверила своих акционеров во время телефонной конференции в первом квартале, что компания находится на правильном пути. Сообщается, что его доходность от 5-нм узла достигла зрелости, а это означает, что доходность достигла ожидаемого уровня Samsung. Тем не менее, Samsung признала, что в ее 4-нм узле наблюдались некоторые задержки с наращиванием производительности, но теперь он вышел на кривую ожидаемой доходности. Компания также работает над новой линией исследований и разработок для своего будущего 3-нм узла.

Что касается продуктов DRAM от Samsung, то ходили слухи, что их 12-нм технологический узел 1b столкнулся с некоторыми трудностями и что компания собирается перейти к своему узлу 1c. В Samsung добавили, что разработка 1b идет стабильно и ожидается, что узел 1c будет выполнен по графику. Компания также заявила, о проблемах в литейном бизнесе Samsung были преувеличены, а заказы переполнены, поэтому некоторым из ее клиентов пришлось производить дополнительные детали с TSMC. Сообщается, что литейный бизнес Samsung увеличил операционную прибыль на 50 процентов по сравнению с прошлым годом, а также увеличил выручку на 19 процентов.