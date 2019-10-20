Samsung закрыл проект Linux on DeX

Компания Samsung не так давно выпустили приложение Linux on DeX для смартфонов и планшетов, которое позволяет запускать на них десктопную операционную систему Ubuntu.

Компания Samsung разослала всем участникам тестирования Linux on DeX письма, в которых сообщила о прекращении бета-тестирования приложения. Устройства под управлением Android 10 больше не будут поддерживать это ПО.

Не прошло и года существования этого проекта. Почему проект решили закрыть в компании не уточняют, но Linux on DeX не пользовалось особым успехом.